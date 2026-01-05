Cervia, furiosa lite in famiglia, arrivano i Carabinieri e li colpisce con graffi e calci: 30enne arrestata

Nella serata di ieri, domenica 4 gennaio, i Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno arrestato una trentenne di origine straniera, ritenuta responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ad ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.

I fatti si sono verificati a Cervia nel pomeriggio di ieri quando i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire a seguito di una lite in famiglia. Mentre i militari stavano eseguendo i primi accertamenti, la donna, dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità, si scagliava contro di loro colpendoli con graffi, calci e gomitate. La donna, bloccata è stata quindi accompagnata in caserma per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento.

Sulla base della grave condotta tenuta, la donna è stata arrestata e, su disposizione del magistrato di turno, è stata trattenuta presso la camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida tenutasi, nella giornata odierna, davanti Tribunale di Ravenna.

All’esito il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione nei confronti dell’imputata della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Cervia.

L’udienza su richiesta dei termini a difesa dell’avvocato dell’imputata è stata rinviata al 27 gennaio 2026.