Cervia, friggitrice in fiamme, evacuato l’ultimo piano di un resort

Incendio all’hotel Villa del mare nella serata di martedì 6 agosto 2024, rogo che ha costretto all’evacuazione temporanea dei clienti che alloggiavano all’ultimo piano. Ma tutto è ritornato alla normalità in poche ore e oggi l’albergo riapre, anche la parte coinvolta dal rogo. La causa proviene dalla resistenza di una delle friggitrici della cucina che è andata in avaria, causando le fiamme. Lo staff del locale è però riuscito a tenere sotto controlla la situazione fino all’arrivo dei pompieri. «Nel resort abbiamo 150 estintori - spiega il titolare Claudio Amadori -, e ne abbiamo utilizzati 20. È accaduto al settimo piano e abbiamo allertato sia il 118 (per eventuali intossicazioni) che i vigili del fuoco, ma solo per precauzione, perché non c’era una situazione di pericolo. Abbiamo rimesso tutto in ordine con una squadra di pulizia alla romagnola e ora si riapre ma il resort non è stato intaccato dalle fiamme». L’hotel si trova sul lungomare Deledda, una posizione privilegiata dunque, ed è uno dei fiori all’occhiello della zona. Un resort con vista sul mare dotato anche della Spa.