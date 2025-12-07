Cervia, Fratelli d’Italia: “Targhe in stato di abbandono” GALLERY

CERVIA. Fratelli d’Italia Cervia torna a denunciare «il grave stato di abbandono in cui versano diverse targhe commemorative dedicate ai padri fondatori della nostra comunità e ai protagonisti della storia di Cervia e di Milano Marittima. Questi elementi non sono semplici arredi urbani, ma testimonianze preziose della nostra identità e memoria collettiva»

«Tra i casi più evidenti», scrivono la capogruppo Annalisa Pittalis e Gino Guidi, «spicca la targa dedicata a Ettore Sovera, storico proprietario del Mare Pineta e figura centrale nello sviluppo turistico della località. Oltre al degrado generale, colpisce la condizione del piantone che sorregge la targa: il supporto metallico, arrugginito in una sua parte, risulta essere stato tagliato e successivamente conficcato nel terreno senza alcun fissaggio adeguato, un intervento improvvisato che non rispetta né il valore della memoria storica né i più basilari standard di decoro urbano».

«Riteniamo inaccettabile», aggiungo i due, «che simboli così importanti vengano trascurati in questo modo. Le targhe commemorative devono essere curate, protette e valorizzate, non solo per rispetto della nostra storia, ma anche per l’immagine che la città offre a residenti e visitatori. Chiediamo all’Amministrazione comunale un immediato intervento di ripristino, accompagnato da un piano di manutenzione programmata, affinché episodi di incuria come questo non si ripetano. La storia di Cervia merita attenzione, rispetto e serietà. Difenderla è un dovere di tutti, ma in primo luogo di chi oggi guida l’Amministrazione».