Cervia, fermato per un controllo: arrestato pregiudicato ricercato

Cervia
  • 06 agosto 2026
Cervia, fermato per un controllo: arrestato pregiudicato ricercato

Un controllo di routine si trasforma nella cattura di un uomo con un conto in sospeso con la giustizia. È quanto accaduto nella serata di ieri, 5 agosto, lungo il litorale di Cervia, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo gravato da un ordine di carcerazione rimasto fino a quel momento ineseguito. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno fermato un’autovettura. L’identificazione del conducente e la verifica nelle banche dati hanno fatto emergere che l’uomo risultava colpito da un ordine di carcerazione, emesso a seguito di precedenti condanne per furti, rapine e reati in materia di stupefacenti.

La sinergia tra le forze dell’ordine

L’operazione non ha visto impegnata solo la Polizia di Stato. Ai controlli lungo le vie di transito del litorale hanno infatti concorso anche l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Una volta accertata la sua posizione, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. Dopo le formalità di rito, è stato infatti associato alla casa circondariale di Ravenna, dove dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione.

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