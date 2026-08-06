Cervia, fermato per un controllo: arrestato pregiudicato ricercato

Un controllo di routine si trasforma nella cattura di un uomo con un conto in sospeso con la giustizia. È quanto accaduto nella serata di ieri, 5 agosto, lungo il litorale di Cervia, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo gravato da un ordine di carcerazione rimasto fino a quel momento ineseguito. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno fermato un’autovettura. L’identificazione del conducente e la verifica nelle banche dati hanno fatto emergere che l’uomo risultava colpito da un ordine di carcerazione, emesso a seguito di precedenti condanne per furti, rapine e reati in materia di stupefacenti.