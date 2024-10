Cervia, ex Farmografica: un incontro al Ministero il 17 ottobre

Vertenza Ex Farmografica: è stato revocato il presidio sindacale in programma a Roma il prossimo 10 ottobre. A riguardo della vertenza dell’Ex Farmografica di Cervia, i sindacati di categoria di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno deciso di annullare il presidio originariamente in programma per domani, giovedì 10 ottobre, a Roma davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La decisione è giunta in seguito alla comunicazione da parte del Ministero di volere incontrare le parti sindacali per affrontare la delicata situazione che riguarda le lavoratrici e i lavoratori dell’Ex Farmografica.

“L’appuntamento è per il prossimo giovedì 17 ottobre alle ore 11 nella sede del Mimit nella capitale. Abbiamo ricevuto conferma della convocazione in mattinata - commentano Saverio Monno di Slc Cgil, Stefano Gregnanin di Fistel Cisl e Ryan Paganelli di Uilcom Uil -. Finalmente, dopo una lunga attesa e numerose sollecitazioni, il Ministero ha deciso di riceverci. Un riscontro doveroso, che accogliamo con sollievo e un cauto ottimismo. La nostra mobilitazione non si ferma qui. Il presidio di domani è revocato, ma in assenza delle necessarie garanzie siamo pronti a tornare in piazza. Servono responsabilità e concretezza”.