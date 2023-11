Cervia, è morto Renzo Pollini, storico talent scout del basket

Si è spento all’età di 72 anni Renzo Pollini, il Gigi Riva della Romagna e il talento del basket. Dotato di un sinistro esplosivo, aveva militato nelle fila della Ribelle di Castiglione e in altre squadre locali, diventando negli anni Sessanta e Settanta il bomber locale per eccellenza. Ma il suo nome è legato anche al basket, di cui ha allenato la squadra cervese, contribuendo alla crescita di un vivaio che poi ha raggiunto risultati di livello nazionale. Professore di educazione fisica, Pollini era stato insegnante per diversi anni alla Ressi-Gervasi, e ora sono molti i suoi ex allievi che lo piangono. Inoltre Pollini era uno dei più grandi collezionisti nazionali di dischi in vinile, che acquistava nei mercatini di tutta Italia. Grande conoscitore della musica pop rock, appassionato collezionista di quell’epoca, lascia un vuoto incolmabile. Cervia lo ricorda come una persona tutta d’un pezzo, legata a quei valori etici che si vanno perdendo, e innamorata della propria città. «E’ stato un grande educatore - lo ricorda anche l’assessora Michela Brunelli -, oltre che un uomo di grande cultura. Un precursore per tanti aspetti, anche come allenatore di pallacanestro. Nel 1984 vinse i Giochi della gioventù, compiendo una impresa straordinaria per la scuola di una piccola città come Cervia. E vinse proprio con quei ragazzi che resero grande il basket locale di quegli anni. Caro prof, noi ragazze e ragazzi degli anno Ottanta non ti dimenticheremo mai».

Qualcuno ritorna a quegli anni gloriosi, quando il Basket Cervia con lui giocava alla pari con Virtus, Fortitudo e altre formazioni di serie A. Una epopea che non ha uguali, sotto la guida di un personaggio burbero ma dotato di tanta umanità che lavorò con profitto per alcuni anni anche a Cesena. Lascia la compagna di una vita, la moglie Gabriella, e il figlio Raffaello.