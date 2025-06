Cervia e Milano Marittima, la musica è ok: feste in regola nel week-end

In totale, sono state accertate cinque violazioni amministrative a carico di attività commerciali e stabilimenti balneari, con sequestri di merce in due casi di commercio abusivo. Inoltre, due locali sono stati sanzionati per violazioni alle norme sugli intrattenimenti musicali, in base alle ordinanze vigenti.

Tra le novità introdotte per rafforzare la sicurezza sul territorio, l’avvio del servizio notturno prolungato fino alle 4 del mattino , il potenziamento della presenza serale con unità mobili nelle località di Pinarella e Tagliata, e la riapertura del presidio di Milano Marittima, punto di riferimento importante per residenti e turisti.

Nel fine settimana dal 30 maggio al 2 giugno, in occasione del ponte della Festa della Repubblica, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato i controlli sul territorio per garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori. Alcuni interventi sono stati condotti anche in abiti civili, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla vigilanza urbana e alla tutela dei consumatori, anche in relazione alla nuova Ordinanza Sindacale per Milano Marittima.

Infine, in relazione all’Ordinanza Sindacale in vigore dal 31 maggio, non sono state riscontrate irregolarità negli orari di cessazione delle attività musicali. I rilievi fonometrici effettuati da Arpae hanno inoltre confermato che i livelli sonori sono rimasti nei limiti stabiliti dal provvedimento.

“Sono state giornate con grande affluenza di turisti - ha detto il sindaco Missiroli - e non si sono verificate situazioni di particolari criticità. Il provvedimento restrittivo, in un ponte particolarmente lungo, che si è protratto fino al lunedì, si è dimostrato efficace. I controlli sulle emissioni sonore, effettuate costantemente da Arpae, non hanno rilevato alcuno sforamento rispetto alle norme previste. Inoltre abbiamo anche rafforzato i controlli con risorse umane interne della Polizia Locale, che hanno lavorato in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Apprezziamo l’impegno delle attività che con senso civico si sono adeguate alle nuove regole nel rispetto dell’ordinanza. Continueremo sulla strada intrapresa e a monitorare il territorio, vigilando in particolare nelle aree in cui maggiormente si concentrano i fenomeni di maggiore criticità, per garantire il divertimento, ma nel rispetto e nell’armonia della località”.