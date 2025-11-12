Cervia e la piaga dei vandali: danneggiate vetrine e auto in viale Roma

cervia

Vandalismi nella notte tra domenica e lunedì nel centro di Cervia, in particolare nella zona di viale Roma, dove ignoti hanno danneggiato le vetrine di diverse attività e alcune auto parcheggiate lungo la strada. Tra i negozi colpiti risultano La Casa del Formaggio e Leo Pizza, che si sono ritrovati vetri infranti e segni di danneggiamento sulle strutture esterne Allo stato, non risulterebbero furti o intrusioni all’interno dei locali, ma solo i danni alle vetrine. Anche alcune automobili parcheggiate nelle vie adiacenti presentavano specchietti divelti e carrozzerie rigate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso, con l’obiettivo di individuare eventuali immagini utili dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Al momento, non si esclude che si tratti di una bravata compiuta da uno o più giovani nella tarda notte, più che di un’azione mirata.

I fatti hanno destato preoccupazione e amarezza tra gli esercenti. L’episodio di vandalismo riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne. Da tempo gli esercenti e i cittadini chiedono maggiore sorveglianza, un tema che si è fatto sentire parecchio nelle ultime estati ma che a giudicare da quanto avvenuto potrebbe tornare d’attua lità anche fuori stagione. Nei giorni scorsi il Comune ha annunciato un investimento, di concerto con la Regione, per migliorare la vivibilità e la sicurezza di alcune zone della località.