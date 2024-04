Cervia e il sottopasso di “Striscia la notizia”: questa volta si incastra un camion vela

Ancora un incidente nel sottopasso ferroviario Fusconi dove un camion vela è rimasto incastrato nella infrastruttura. Troppo alto il cassone pubblicitario per passarvi sotto, e scoppia un nuovo caso sulla viabilità della strada che attraversa la Malva sud. Se ne era occupata addirittura la trasmissione “Striscia la notizia”, dopo le denuncia di molti cittadini, che evidenziavano la pericolosità di questo collegamento. Il sottopasso, infatti, spesso rimane allagato, mentre la pista ciclo pedonale che lo costeggia è una corsa ad ostacoli. Non solo è molto stretta, rendendo impossibile il doppio senso di marcia, ma oltretutto la sua pendenza è proibitiva per le bici. Ritornando però al sottopasso vero e proprio, nonostante vi sia indicata l’altezza di 2,8 metri, molti veicoli di stazza superiore - fra cui anche corriere - si sono incagliati nella sua parte aerea. Vi erano state poste delle catene, perché gli autisti potessero avvertire il pericolo, ma poi sono state tolte.

Il Comune ha invece aumentato i segnali stradali che indicano l’angusto passaggio, però a quanto pare molti si fidano a torto del proprio occhio. I più fortunati sono riusciti a fare marcia indietro prima dell’impatto, bloccando il traffico. L’Amministrazione aveva approvato un progetto preliminare di manutenzione ordinaria del sottopasso, che ha riguardato lavori per 320 mila euro. La Giunta inoltre ha dato il via libera all’Ufficio tecnico per avviare la progettazione preliminare di un nuovo sottopasso ciclopedonale, sul lato nord, parallelo a quello già esistente che verrà eliminato. Avrà meno pendenza e collegherà ancora via Caduti per la libertà alla Malva sud.