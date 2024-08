Cervia e i nidi di rondini all’hotel: “Ospiti qui da 20 anni”

Anche le rondini dell’hotel Dante festeggiano il Ferragosto. Da 20 anni ritrovano a primavera il loro nido nell’albergo, e si mettono subito al lavoro per ripulirlo, iniziando poi la prima covata. Nascono 5 rondinini che dopo 15 giorni prendono il volo. Passate poche settimane si registra un’altra covata, e così via. Il fenomeno è talmente sentito nell’hotel del lungomare Deledda che non solo i titolari difendono questi animali migratori, ma creano le condizioni affinché ogni anno ritornino. E forse questa ospitalità potrebbe fare scuola. Le rondini sono infatti diventate una sorta di turismo che porta speranza e protezione, come del resto asserivano i romani nei confronti delle case. «Ospitiamo 20 nidi - rende noto la titolare Vera Tampellini -, i più si trovano in garage, gli altri sono sparsi per l’albergo. Alcuni si presentano a forma di condominio e ogni anno questi passeriformi li ritoccano per migliorarli. Ho informato tutto il personale di non toccarli, lasciando libere le rondini di alloggiare e volare quando vogliono. Soprattutto non devono infastidirle. In quanto ai clienti, le riprendono per portarsi a casa le immagini di questi teneri animali». Fra turisti ci si intende - le rondini oltretutto non appartengono alla categoria del mordi e fuggi -, e un luogo come Cervia che abbina la flora alla fauna non può che incoraggiare il rispetto nei confronti della natura. Il Dante inaugura però una diversa coesistenza, dove la vacanza degli umani trova sul posto nuovi amici. Già succede con l’osservazione dell’avifauna nella salina, ora gli alberghi potrebbero diventare altrettante succursali delle aree naturalistiche. «Quattro nidi sono perfino sotto la tettoia delle verande - sottolinea infine l’albergatrice -, ormai sono di casa e partecipano alla nostra vita quotidiana. Io amo le rondini e credo che questa presenza sia preziosa anche per la nostra vita».