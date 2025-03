Cervia, dopo quasi 70 anni i titolari della bancarella di frutta e verdura di piazza Costa salutano tutti: “Vi abbiamo servito con passione”

Dopo quasi settant’anni la super bancarella di Gianluca Silvagni e Silvano Rabitti passa di mano.

I titolari gettano la spugna e ringraziano i clienti, con un post su Facebook che commuove la città.

«Avete scelto la nostra frutta e verdura e per questo vi diciamo grazie di cuore - scrivono -. Noi abbiamo sempre cercato di offrirvi il meglio con passione e dedizione. Sapere di avervi accontentati è un motivo di orgoglio e soddisfazione, ma i ritmi di lavoro sono diventati pesanti per noi che non siamo più giovanissimi. Abbiamo quindi deciso di chiudere l’attività».

«Ci fa davvero piacere avere condiviso con voi questo lungo viaggio - viene ancora sottolineato -. Un grandissimo ringraziamento va anche alle nostre nuove e storiche commesse, che sono state indispensabili in tutti questi anni».

La bancarella era nata nel 1963 grazie al padre di Silvano, che l’aveva ceduta a Luca nel 1992 quando lui aveva deciso di ritirarsi.

«Silvano non sapeva se chiudere o continuare - spiega l’amico -, e io che mi ero appena sposato mi sono offerto. Da un piccolo posteggio in piazza Andrea Costa siamo diventati una piccola azienda, con circa 7 dipendenti nel periodo dell’alta stagione, lavorando 8 mesi all’anno. Ma dopo il covid il mercato di Cesena apre solo alla mattina e ci toccava di alzarci alle 2 di notte per essere pronti alle 7.30. Con 20 metri di banco ce n’è da fare».

Lui andrà in pensione nel 2026, Rabitti nel 2027, ma assicurano che nel frattempo troveranno qualcosa da fare di meno impegnativo.

Del resto tutto è accaduto all’improvviso, quando avevano già deciso di proseguire l’attività, dando appuntamento ai numerosi clienti per marzo.

La proposta dell’ultimo minuto è stata decisiva, e adesso nell’angolo est della Andrea Costa ci saranno altri titolari a distribuire frutta e verdura.

In un mondo che cambia in fretta, però, dove gli esercizi aprono e chiudono nel giro di una stagione, l’esempio di Luca e Silvano è quello dei gestori che diventano amici dei clienti, e li coltivano nel corso degli anni.