Cervia, domenica la “Parata per la pace” arricchisce il Festival degli aquiloni - Gallery

Quella di domenica 13 ottobre è una delle giornate più attese dal Festival degli aquiloni in corso a Cervia, in quanto proprio in questo giorno cade il One Sky One World International Day. Questa celebre ricorrenza verrà onorata con la Parata per la Pace, un incontro nel segno dell’impegno civile per affrontare i temi legati alle ingiustizie sociali, al cambiamento climatico, alle migrazioni e a ribadire l’attualità dello storico gesto dell’attivista e aquilonista americana Jane Parker Ambrose, la quale – in occasione del Summit di Denver per il disarmo nucleare tra Reagan e Gorbačëv – dipinse su un aquilone le bandiere degli Stati Uniti e dell’URSS insieme alla sagoma della cometa di Halley come buon presagio per un futuro di pace.

La Parata si terrà alle ore 10.30 del mattino, in partenza da Piazza Garibaldi fino ad arrivare sulla spiaggia. Questa iniziativa, organizzata per la prima volta in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi, celebra la recente partecipazione di Artevento al “tavolo della pace” della storica marcia per i diritti umani e vedrà l’incontro fra società civile, ong e associazioni con l’obiettivo di riservare particolare attenzione ai temi del salvamento in mare, dell’accoglienza, dell’inter-cultura e della solidarietà.

Proprio per questo motivo, Artevento sceglie come testimone del messaggio della giornata, un ospite d’onore speciale. Si tratta del falegname e pescatore Vito Fiorino, soccorritore di ben 47 profughi eritrei in difficoltà durante la tragedia del mare che il 3 ottobre 2013 costò la vita a Lampedusa a ben 368 persone. Protagonista del docu-film “A nord di Lampedusa” del regista Alessandro Rocca, membro dell’ong ResQ, Fiorino è la voce ideale per aprire la parata che raggiungerà la spiaggia scortata dalla musica delle percussioni senegalesi di Locomotumm Tidiane Diop Sabar Section dell’Associazione Tumm e.t.s.