Cervia, “disturba gli appuntamenti in zona”: la ruota panoramica si ferma la sera

Luci spente, cabine ferme e turisti con il naso all’insù che chiedono perché. Si tratta della ruota panoramica di Cervia, situata nel piazzale dei Salinari, che si deve fermare. Una ordinanza ne vieta infatti l’attività serale per «non disturbare con le luci e la musica gli appuntamenti circostanti». Delusione da parte dei turisti, le cui famiglie avevano portato i figli per beneficiare di questa attrazione. La decisione sui social viene definita «assurda», ma è pur vero che troppe attività nello stesso posto non possono coesistere. Alle iniziative del martedì e del giovedì sotto la torre San Michele si aggiunge “Filosofia sotto le stelle”, attualmente in pieno svolgimento di fronte al Tappeto sospeso. Ma soprattutto incombe la festa nazionale della Lega, in programma dal 31 luglio al 4 agosto, con il suo leader Matteo Salvini ad aprire i lavori. Il vice premier e ministro dei trasporti salirà sul palco del piazzale Salinari alle 21 per essere intervistato dal giornalista Daniele Capezzone. Insomma, la ruota panoramica non poteva resistere di fronte ad una platea così folta. Forse la struttura avrà vita facile durante il periodo natalizio, quando gli appuntamenti all’aperto sono ridotti, e qualche luce in più non dà certo fastidio. Per ora la veduta aerea della riviera e dell’entroterra sarà possibile, dalle 16 alle 24, a partire dal 20 luglio. Sulla “temporanea chiusura” della ruota panoramica interviene il sindaco Mattia Missiroli, che spiega come lo prevedesse il bando. «Era precisato - sostiene infatti - che l’aggiudicatario si sarebbe impegnato a sospendere l’attività per almeno dieci giornate in concomitanza di eventi e manifestazioni di rilevante interesse su semplice richiesta della Amministrazione. Il Comune ha pertanto comunicato al gestore le prime sette giornate nella quali il funzionamento della ruota deve essere sospeso, per permettere lo svolgimento in sicurezza e tranquillità delle iniziative culturali in programma la sera nel piazza dei Salinari». Gli appuntamenti sono quelli del 14, 21 e 28 luglio per Cinema suono, e del 17, 18, 19 e 20 luglio per Filosofia sotto le stelle. L’Amministrazione si è riservata di comunicare ulteriori tre date di chiusura.