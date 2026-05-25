Cervia, deve scontare oltre 2 anni per traffico di droga: arrestato in albergo

I Carabinieri della Compagnia Cervia - Milano Marittima, nello scorso fine settimana, hanno localizzato e arrestato un uomo dell’Est Europa di 28 anni, ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato individuato all’interno di un albergo sul lungomare di Cervia. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva a 2 anni e 3 mesi di reclusione per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre a ricettazione ed evasione, commessi nel 2019 a Bologna. L’arrestato è stato trasferito e associato alla Casa Circondariale di Ravenna, dove sconterà la pena residua.