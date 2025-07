Cervia, da Di Canio a Materazzi: Bobo Vieri raduna gli amici per un torneo di padel benefico al Bagno Fantini

In rigoroso ordine alfabetico: Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Alessandro Budel, Luca Ceccarelli, Vincent Candela, Paolo Di Canio, Thomas Locatelli, Marco Materazzi, Giuseppe Pancaro, Alessio Tacchinardi, Stefano Torrisi. Sono 11 gli ospiti di Christian Vieri per la tappa di Cervia del “Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” che è stata presentata questa mattina al Fantini Club alla presenza del sindaco Mattia Missiroli.

“Siamo molto contenti di ospitare questo evento ideato da Bobo”: così il sindaco ha aperto la conferenza stampa. “Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di ospitare qui l’iniziativa – ha continuato il primo cittadino – perché conosco i legami di Bobo con questa terra, che frequenta da quando è giovanissimo. Il torneo si inserisce perfettamente nell’idea di turismo che vogliamo promuovere in città, un turismo che punti su sport, cultura, sul divertimento e sullo stare bene. Inoltre alimenta la vocazione sportiva di Cervia, che intendiamo sempre più connotare come città dello sport e diventare un punto di riferimento a livello nazionale, in particolare per il Nord Ovest, anche attraverso l’ambizioso progetto di creare impianti di alto livello”.

“Ho portato qui a Cervia una vera e propria squadra di padellisti... Sabato faremo il sorteggio delle coppie e ci sarà da ridire. Per tutti in teoria è un divertimento, ma in realtà sono tutti competitivi al massimo. Appena scendono in campo e sentono la presenza del pubblico, che potrà assistere gratuitamente a tutti i nostri incontri, a loro viene il sangue agli occhi...”, racconta Vieri, che ha trasformato l’uso del padel: non solo sport per tenersi in forma, ma anche strumento di responsabilità sociale. “La convivialità - aggiunge l’ex attaccante da 272 gol - è il segreto del padel. Siamo qui per stare insieme con le nostre famiglie, per condividere con il pubblico una foto, una stretta di mano, un autografo, ma anche per aiutare chi è stato meno fortunato di noi”.

Anche Claudio Fantini ha sottolineato il valore dell’evento, ringraziando il sindaco e il Comune per aver portato proprio a Cervia il torneo che unisce sport, divertimento e solidarietà. “Da anni – ha dichiarato Fantini – crediamo e investiamo nello sport per alimentare un modello di turismo sostenibile e di qualità. Bobo qui è di casa, infatti, proprio qui nel 2017 si è giocata la prima edizione della Bobo Summer Cup, che allora era un evento di footvolley, sostituito oggi dal popolarissimo padel”.

All’associazione “SOStegno 70”, che si occupa di diabete in età pediatrica e giovanile, è dedicata la cena benefica organizzata all’Oceano Dinner sabato sera (ingresso su prenotazione) durante la quale ci sarà anche una piccola asta di maglie e altro materiale autografato da tutti i personaggi presenti. A Senigallia, durante la prima tappa, è stata superata quota 10mila euro.

La U-Power Arena da 1500 posti - con ingresso gratuito - è stata allestita nel villaggio dedicato sulla spiaggia libera di Cervia, in lungomare Grazia Deledda.

Gli ex calciatori si sfideranno sul campo da padel sabato 19 e domenica 20 luglio con inizio alle ore 18. In parallelo si disputerà il torneo degli amatori (circa 200 iscritti) organizzato dall’Italy Padel Tour: gare sia in arena sia sui campi del Fantini Club a partire dalla mattinata di venerdì 18 luglio. Le coppie vincenti delle due competizioni si affronteranno nella SuperFinale, in scaletta domenica dopo le ore 20.