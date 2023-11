Cervia, cure dentistiche pagate e mai effettuate: “è una truffa”

Vai dal dentista e perdi il sorriso, soprattutto se paghi per operazioni che vengono continuamente procrastinate o addirittura mai effettuate, tanto da far ravvisare alla Procura il reato di truffa in almeno tre casi. Già, perché tra appuntamenti rinviati con scuse varie e interventi iniziati e mai portati a termine, l’amministratore 53enne di un ambulatorio medico con studio odontoiatrico di Cervia avrebbe intascato da tre clienti più di 18mila euro non dovuti e ora, difeso dall’avvocato Giampaolo Cristofori, proverà a trovare un accordo economico con i legali di chi lo ha denunciato.

Servizio completo sul Corriere Romagna in edicola