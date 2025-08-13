Cervia, “cucina troppo sporca”: i Nas chiudono un noto ristorante del centro

Sospesa l’attività di un noto ristorante. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno effettuato diversi controlli in alcuni ristoranti del Cervese.

L’attività ispettiva avrebbe fatto emergere gravi carenze igieniche/sanitarie in un rinomato ristorante del centro cittadino in cui è stato trovato sporco diffuso e pregresso nella cucina, nel deposito e nei chioschi interni ed esterni. In più si sono trovate attrezzature sporche e unte e piani di lavoro non lavabili e sanificate, oltre a materiale non pertinente all’attività. A questo vanno aggiunti agenti infestanti dovuti all’assenza di idonee barriere e alimenti aventi il TMC (termine minimo di conservazione) superato di validità.

L’attività ispettiva ha comportato sanzioni amministrative per un importo pari a 3.000 euro. Per tali negligenze, il titolare dell’esercizio è stato segnalato all’Ausl che oggi ha disposto la sospensione totale dell’attività.