Cervia. Crolla un pino secolare davanti alla scuola elementare

La tempesta che ha colpito la costa romagnola nelle ultime ore ha lasciato un segno evidente anche nel cuore di Cervia. Questa mattina, un maestoso pino secolare, che da decenni era un simbolo del centro storico, è crollato. L’albero è precipitato a terra a causa delle violente raffiche di vento e della pioggia incessante. Il pino si trovava a pochi metri dall’ingresso della scuola elementare.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, la scuola era chiusa e non c’erano persone nelle vicinanze, evitando così una tragedia.