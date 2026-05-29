Cervia, controlli di Polizia Locale fino alle 4 nei fine settimana, in arrivo 30 nuovi agenti

Si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura a Ravenna una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Raffaele Ricciardi, a cui hanno partecipato il nuovo sindaco di Cervia Mirko Boschetti e il dirigente della Polizia Locale Giorgio Benvenuti.

La riunione è stata incentrata sulla definizione delle strategie di sicurezza integrata per il territorio di Cervia, in vista dell’imminente avvio della stagione turistica estiva.

Il Comune di Cervia ha definito e attivato una serie di interventi finalizzati al rafforzamento della sicurezza urbana e del presidio del territorio.

Tra le principali azioni previste si segnalano: il rafforzamento del presidio territoriale attraverso l’assunzione di 30 agenti di Polizia Locale a tempo determinato; l’estensione del servizio notturno della Polizia Locale fino alle 4 del mattino nei fine settimana; il potenziamento della presenza serale nei weekend mediante l’unità mobile nelle località di Pinarella e Tagliata in particolare nei centri commerciali; l’incremento dei servizi di pattugliamento, svolti soprattutto a piedi e in bicicletta, lungo le vie cittadine, sull’arenile e nelle principali aree di aggregazione.

Il sindaco Boschetti ha dichiarato: “Visto l’imminente ponte ho ritenuto di fare subito col Comandante della Polizia Locale il punto della situazione sulle misure da adottare per la stagione estiva. Ieri inoltre si è tenuto il Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, e al Prefetto ho anticipato la volontà di chiedere un successivo incontro solo su Cervia per definire e confrontarci sulle azioni di sinergia. Ringraziamo il Prefetto per l’attenzione e l’impegno dimostrati, consapevoli che è necessaria la massima sinergia e collaborazione tra le istituzioni e tutte le Forze dell’Ordine presenti nel nostro territorio. La sicurezza e l’ordine pubblico infatti non possono prescindere da un rapporto fattivo fra le Istituzioni di ogni livello e grado, poiché ogni azione concertata e condivisa porta a soluzioni più efficaci e durature nel tempo. Come Amministrazione lavoriamo per contrastare situazioni di degrado e insicurezza, concentrandoci in alcune aree più critiche e garantendo quel presidio di legalità fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei turisti.”