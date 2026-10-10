Cervia, controlli dei Carabinieri: rintracciati due uomini colpiti da ordini di carcerazione

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegate numerose pattuglie a Cervia, Milano Marittima e Castiglione di Ravenna. L’imponente dispositivo ha consentito di eseguire un controllo su ben 120 persone. Nel corso dell’attività, l’attenzione dei militari ha permesso di rintracciare ed arrestare un 48enne italiano ed un 32enne rumeno colpiti da provvedimenti di carcerazione. La costante ed attenta presenza dell’Arma sulle principali arterie stradali e nei luoghi di aggregazione ha portato inoltre alla denuncia in stato di libertà di quattro persone. Tra questi, due automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben superiori ai limiti consentiti dalla legge; un 46enne di origini albanesi per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari dopo aver causato un incidente ed un giovane 19enne di origine egiziana, sorpreso a circolare sul territorio nonostante fosse gravato da un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Ravenna.