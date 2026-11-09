Cervia, concluso il restauro del teatro “Walter Chiari”: venerdì 13 novembre spettacolo gratuito con omaggio a Lucio Dalla

A Cervia il Teatro comunale Walter Chiari si presenta nuovamente alla città nel suo rinnovato splendore, dopo la conclusione dei lavori di restauro conservativo e rinnovo degli arredi dello storico edificio, uno dei luoghi culturali più amati e rappresentativi di Cervia.

Un intervento importante, che restituisce bellezza e piena funzionalità a uno spazio simbolo della vita culturale cittadina, pronto ad accogliere il pubblico per i prossimi eventi a partire dalla stagione teatrale curata da Accademia Perduta, che si è aperta martedì 27 ottobre, con lo spettacolo in prima nazionale “Dialoghi con mia madre”.

Venerdì 13 novembre, giornata in cui si festeggia il Patrono di Cervia San Paterniano, l’Amministrazione comunale aprirà le porte del Teatro Walter Chiari alla cittadinanza, con un doppio appuntamento. Alle ore 20,30 cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità cittadine.

Alle ore 21 spettacolo di musica e parole, con il concerto “Lucio c’è”, concerto-racconto con canzoni di Lucio Dalla, intervallate dalla narrazione di ricordi ed episodi inediti di vita vissuta con Lucio e della genesi di alcune tra le sue canzoni più amate da parte di Marcello Balestra, suo amico e collaboratore storico per oltre 30 anni. Un viaggio originale e inedito, tra canzoni e sensazioni illuminanti, su ciò che di Lucio non si conosce ancora e che solo pochissime persone possono testimoniare.

Ospite d’eccezione sul palco Pierluigi “Gigi” Lunedei, noto artista cervese molto noto e apprezzato in città, che tra i suoi successi vanta anche la finale al talent show “The Voice Senior 2025”, il seguitissimo programma televisivo trasmesso su Rai 1 dal quale Gigi è riuscito a incantare il pubblico di tutta Italia con la sua potentissima voce.

L’ingresso al concerto sarà libero con prenotazione obbligatoria su Evenbrite a questo link.