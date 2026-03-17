Cervia, coltellate e bastonate davanti al kebab: un ragazzo e una ragazza denunciati per lesioni

I Carabinieri di Cervia e Milano Marittima hanno denunciato un 23enne di origini straniere ed una 21enne italiana, ritenuti responsabili in concorso di lesioni aggravate e porto abusivo di armi

Le denunce sono scaturite a seguito dell’intervento effettuato dai Carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsa presso un locale di vendita di pizza e kebab di Cervia dove un ragazzo, a seguito di una lite per futili motivi, è stato aggredito dai due denunciati, che lo ferivano con un coltello, colpendolo con un bastone di metallo. Il giovane a seguito dell’aggressione veniva trasportato presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove una volta medicato veniva dimesso con una prognosi di 10 giorni. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti consentivano di risalire in breve tempo all’identità dei due aggressori, che sono stati così denunciati per lesioni aggravate e porto abusivo di armi, e di sequestrare il bastone metallico utilizzato per colpire la vittima.