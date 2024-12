Cervia, col metal detector a ripulire la spiaggia di Tagliata dai rifiuti metallici

Si è concluso con una buona partecipazione di pubblico “Mare Pulito”, l’iniziativa “green” organizzata domenica scorsa dal “Comitato di Tagliata contro il degrado per l’ordine pubblico” in collaborazione con Securitaly, l’azienda di Cesenatico leader in Italia nella vendita e nella distribuzione di sistemi di sicurezza.

Nobile e ambizioso l’obiettivo: difendere l’ambiente marino dai rifiuti e dall’inquinamento. Per questa ragione, i volontari di Tagliata quest’anno hanno voluto siglare una partnership con Securitaly, che da anni - grazie alla sua campagna “Impronte” - si occupa di tutela dell’ambiente e di promozione della cultura eco-sostenibile.

L’azienda di Cesenatico ha partecipato all’evento con la sua divisione “Detectorshop” specializzata nella vendita di metal-detector. E proprio grazie ai cerca-metalli professionali messi a disposizione dall’azienda di Cesenatico, quest’anno si è cercato di pulire l’arenile di Tagliata ancora più in profondità, individuando tutti i rifiuti metallici sepolti sotto la sabbia.

L’appuntamento ha avuto come quartier generale il bagno Benvenuti n.20 di Tagliata di Cervia. Da qui, una trentina di volontari sono partiti per la pulizia della spiaggia da plastica, metalli e rifiuti vari. Un’iniziativa non solo simbolica per dare un contributo concreto alla salvaguardia delle nostre preziose risorse ambientali.

All’evento ha preso parte anche l’esperto naturalista Maurizio Pascucci, che ha tenuto un breve intervento sull’importanza della salvaguardia del nostro mare.

E’ andata così in archivio con un bilancio lusinghiero l’iniziativa del “Comitato di Tagliata contro il degrado per l’ordine pubblico” che, a questo punto, dà appuntamento a tutti alla cena benefica del prossimo 5 gennaio (ore 20.30) al Ristorantino del Park Hotel Pineta di Tagliata di Cervia. Alla cena conviviale parteciperà nuovamente l’ambientalista Maurizio Pascucci con la compagna Cristina, che terranno un breve talk sulla salvaguardia delle risorse marine.