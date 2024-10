Cervia, catasta di tronchi sul fiume Savio: la situazione preoccupa i residenti di Castiglione

Una catasta di tronchi sul letto del fiume Savio che si è accumulata sotto al ponte di Castiglione, al confine tra il territorio comunale di Ravenna e quello di Cervia. Le immagini della catasta di legno accumulata a Bagnacavallo - sotto il ponte ferroviario - sono troppo recenti per non mettere in allarme i residenti. In molti guardano preoccupati al mucchio di legna presente, anche se il livello dell’acqua del fiume non desta ansia. Intanto sull’argine del fiume alcuni camion stanno portando via le cataste lì presenti. Insomma, sul Savio si lavora ed è chiaro che quei tronchi non passano inosservati. I residenti si aspettano quindi che a breve il legname sia portato via. Desta anche qualche preoccupazione lo stato del pilone centrale che, come si vede nella foto sotto, è consumato sui lati esterni, con l’armatura in acciaio a vista.