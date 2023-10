È stato condannato a 5 mesi di arresto, pena sospesa, il titolare dell’Hotel Ficocle di Cervia, a processo per la festa di capodanno 2020/2021 tenutasi nel suo albergo, in piena epoca di restrizioni anti-covid. L’uomo era accusato di avere organizzato un evento di pubblico spettacolo non autorizzato e di non avere comunicato alla questura né l’evento, né i nomi delle 34 persone che avrebbero passato la notte nella struttura ricettiva.

