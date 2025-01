Cervia, “basta lucchetti per San Valentino, abbiamo nuove idee”

Niente lucchetti per San Valentino e nemmeno chiavi dell’amore buttate nel Porto canale. Forse il mondo oggi è meno romantico, fatto sta che anche Cervia si adegua. Sono finiti pure i tempi in cui gli stessi lucchetti venivano chiusi nelle panchine, a suggellare un sentimento che doveva essere eterno. La freccia di Cupido invece verrà scoccata verso nuovi obiettivi. «Il periodo è abbastanza lento - afferma il presidente Fiepet Alessandro Fanelli -, ma sono convinto che per il 14 febbraio, festa di San Valentino, chi offrirà programmi e idee carine avrà sicuramente successo. Quest’anno però non tornano i lucchetti ma stiamo pensando a un foto point romantico. Oppure un percorso abbinato alla Spa o a qualcosa di esperienziale da sviluppare». In ogni caso, secondo il presidente occorre «mettere in campo iniziative che, oltre alla ristorazione, coinvolgano anche i luoghi». E d’altra parte, in un periodo di bassa stagione come febbraio, è necessario «non perdere nessuna opportunità». Le cene a lume di candela non saranno comunque abolite, come pure il giusto mix fra musica e menù potrà contribuire a rendere la festa degli innamorati “indimenticabile”. «Noi proponiamo musica con i Pitoni - annuncia Paola Pirini, titolare de La Ciurma -, mentre metteremo in tavola un paio di piatti fuori menù». Gli avventori di San Valentino di prendono dunque anche per la gola. Anche i ristoranti in spiaggia, intanto, si attivano per regalare alle varie coppie la magia del mare d’inverno. Mentre nei pochi alberghi aperti si propongono pacchetti per invogliare al pernottamento gli innamorati. Sarà una corsa al cliente ma cadendo di venerdì questa festa è un invito per trascorrere un weekend lungo al mare.