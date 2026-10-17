Cervia, aveva 28 cani in casa che abbaiavano giorno e notte: dovrà risarcire i vicini per 116mila euro

Abbaiavano giorno e notte, e l’odore si sentiva fin dentro le case accanto. D’altronde i cani ritrovati in un’abitazione del Cervese erano ben 28 e il giudice civile ha condannato il proprietario a risarcire i vicini con oltre 116mila euro. Più di 108mila vanno a una vicina che lavorava in casa come artigiana: il rumore e i cattivi odori le impedivano di concentrarsi e di ricevere i clienti. Il tribunale le ha riconosciuto quasi 40mila euro di mancati guadagni e un danno alla salute. A un altro vicino spettano circa 8mila euro. La vicenda risale al 2021, quando i carabinieri forestali avevano contestato anche un’attività di allevamento senza autorizzazione. Il giudice ha ordinato lo stop immediato alle immissioni moleste.