Grande spavento e immagini impressionanti ma per fortuna nessun ferito nel tardo pomeriggio di oggi a Cervia. Verso le 19 un autobus di linea ha preso fuoco in piazzale Pellegrino Artusi con una alta colonna di fumo visibile in tutta la città e nel circondario. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha domato le fiamme dopo un lungo lavoro, con il mezzo completamente distrutto. Fortunatamente il bus non trasportava passeggeri, essendo di rientro in deposito, e non si sono registrati feriti.