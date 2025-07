Cervia, “Altorooftop” scala la classifica dei migliori bar del mondo

Nuovo importante riconoscimento per il cocktail bar di Cervia “Altorooftop” diretto dal giovane bar manager cesenate Niccolò Amadori. Il locale panoramico, collocato sulla grande terrazza dell’Hotel Villa del Mare Spa Resort sul Lungo Mare Grazia Deledda, è entrato anche quest’anno nella speciale classifica dei “Top 500 bars” al mondo. Si è piazzato al 449° posto, scalando ben 50 posizioni rispetto alla graduatoria del 2024.

Un risultato che conferma l’attenzione alla qualità e allo studio che il barman fondatore Niccolò e il suo staff mettono nella preparazione dei loro prodotti. Con un occhio sempre rivolto alla ricerca dell’effetto “sorpresa”. Da ritrovarsi in un ingrediente sconosciuto, esotico o che, semplicemente, viene rivisitato e lavorato in chiave innovativa.

«È un ranking significativo e realistico – commenta Amadori – perché va a scalare solo ed esclusivamente in base al merito. Non è semplice entrare in questa classifica, ancora meno rimanerci, confermarsi e migliorare come successo ad “Altorooftop”. Siamo molto contenti ed orgogliosi e speriamo che, con il nostro lavoro quotidiano e la nostra sfrenata passione, possiamo crescere e avanzare nelle posizioni ogni anno».

La classifica stilata dal network “Top 500 bars” si basa su dati aggregati provenienti «da oltre duemila fonti sul web, in più di venti lingue», si legge sul sito internet.

Le valutazioni non fanno riferimento alle «sole opinioni di esperti, giornalisti e influencer, ma anche a classifiche, recensioni su piattaforma, social media e motori di ricerca per completare il set di informazioni», continua il testo della pagina web.

La graduatoria finale viene, poi, stilata da un apposito algoritmo che processa tutti gli input forniti dalla ricerca. Tranne uno. Il valore aggiunto: l’entusiasmo dello staff di “Altorooftop”.

«È la nostra forza inesauribile», conclude soddisfatto e più determinato che mai Niccolò Amadori.