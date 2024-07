Cervia, allagate varie strade della costa, in particolare a Pinarella

Risveglio complicato a Cervia, il maltempo ha causato l’allagamento di una porzione della Città del Sale. A riferirlo è anche l’assessore ai Lavori pubblici, Mirko Boschetti, che sui canali social spiega come “a causa delle intense precipitazioni della notte (con bombe d’acqua localizzate, tipo 50mm di acqua caduti in un’ora solo su Pinarella), alcune strade della zona costiera si sono allagate”. Il componente della Giunta Missiroli spiega, come attorno alle 8:30 fosse “appena passato dal sottopasso Fusconi che, dopo la pulizia, hanno riaperto alla circolazione. Si prevede un miglioramento nelle prossime ore. È attivo il monitoraggio - conclude l’esponente dell’Amministrazione cervese - del territorio e seguiranno aggiornamenti sui canali istituzionali se necessario”.