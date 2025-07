Cervia. Alcol a minorenni, attività senza licenza, musica oltre l’orario: il week end di lavoro della Polizia locale

Nel weekend appena trascorso, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato i controlli del territorio con pattuglie a piedi, in auto e agenti in borghese, concentrandosi su sicurezza urbana, commercio e decoro pubblico.

Controlli su alcolici e commercio

Alcolici: Tre verbali a minimarket per vendita oltre l’orario, due sanzioni per vendita ad under 18 e otto sequestri per consumo in luoghi pubblici in orari vietati.

Attività commerciali: Rilevate violazioni per somministrazione senza licenza, apertura senza titolo, esposizione prezzi non conforme e occupazione abusiva di suolo pubblico.

Decoro urbano e ambiente

Le violazioni del decoro hanno riguardato:

Diffusione di musica oltre l’orario (Milano Marittima centro)

Atti contrari alla pubblica decenza

Presenza non autorizzata di cani in spiaggia e alla catena

Installazione irregolare di cavi elettrici

Vendita abusiva in spiaggia e transito non autorizzato su demanio

Ambiente: 14 verbali per sosta su aree verdi, due per sosta irregolare sull’arenile e due segnalazioni per aree incolte.

Attività viabilistica e operativa

Traffico: 201 preavvisi di violazione, 6 verbali (due per mancata revisione), 7 veicoli rimossi e 3 incidenti rilevati (due con feriti).

Centrale Operativa: Gestiti 118 interventi, inclusi casi delicati alla stazione ferroviaria e in Circonvallazione Sacchetti che hanno richiesto l’intervento congiunto di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri per la presenza di gruppi di giovani.