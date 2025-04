Cervia, al Festival degli Aquiloni spuntano gli striscioni no vax: “Nessuno li ha autorizzati”

Attivisti No Vax al Festival degli Aquiloni, con striscioni ormai tristemente noti a invocare complotti e varie amenità. Un’incursione, quella di ieri, che non poteva passare sotto silenzio e contestata duramente in una nota dal Comune di Cervia: “L’Amministrazione Comunale di Cervia esprime la ferma condanna per quanto accaduto ieri, durante lo svolgimento della manifestazione Artevento Festival Internazionale degli Aquiloni sulla spiaggia di Pinarella. Un gruppo di attivisti No Vax ha infatti esposto striscioni inneggianti a teorie complottistiche e denigratorie, in totale contrasto con lo spirito dell’evento e con i valori di rispetto, inclusione e responsabilità che la nostra comunità promuove e soprattutto in dispregio alle regole e senza alcuna autorizzazione né da parte degli organizzatori nè delle autorità preposte.

Artevento Festival Internazionale degli Aquiloni rappresenta da oltre quarant’anni un momento di festa, cultura e condivisione, riconosciuto a livello internazionale per il suo messaggio di pace e unità tra i popoli. È inaccettabile che un appuntamento di tale rilievo, che richiama migliaia di spettatori, famiglie, bambini, desiderosi di vivere un momento di festa e di allegria venga strumentalizzato per fini propagandistici estranei al contesto e irrispettosi nei confronti di tutti i partecipanti e degli organizzatori, che hanno letteralmente subìto questo increscioso episodio.

Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alla libertà di espressione, che deve tuttavia sempre esercitarsi nel rispetto delle regole, delle sedi opportune e della sensibilità collettiva. Episodi come quello avvenuto a Pinarella non trovano né giustificazione, né spazio all’interno delle manifestazioni organizzate sul nostro territorio. Confidiamo che simili comportamenti non si ripetano più in futuro e continueremo a lavorare e ad essere vigili affinché Cervia resti una comunità accogliente, ma sempre nel pieno rispetto delle regole”.