Cervia, addio a Vittorio Abbondanza, decano dei donatori Avis

Si è spento all’età di 84 anni Vittorio Abbondanza, il decano dei volontari dell’Avis. Era infatti la colonna portante della associazione da oltre 50 anni, donatore di sangue addirittura fin da quando era impegnato nel servizio militare. Cofondatore dell’Avis Cervia negli anni Sessanta, da sempre dirigente del Consiglio direttivo, era amato e conosciuto da tutti i medici, gli infermieri, i volontari e soprattutto i donatori. Lo piangono la moglie Ornella, la figlia Michela e i nipoti Luca e Giada. A conferma della sua dedizione al ruolo di donatore vi sono i premi ricevuti al riguardo, nonché il suo costante impegno come dirigente. Ma la sua fama aveva scavalcato i confini locali, tanto che tutti i dirigenti d’Italia dell’Avis lo conoscevano, ammirandone l’impegno e la dirittura morale. Non mancava mai alle assemblee regionali e nazionali, dove i suoi interventi erano molto seguiti per l’esperienza maturata e una certa saggezza acquisita con il passare degli anni. Da giovane aveva svolto il lavoro di dipendente comunale fino all’età pensionabile, come autista di camion. Con lui Cervia perde una di quelle figure che ne caratterizzano l’immagine, di chi si spende a favore del prossimo e trascorre una vita per aiutare l’altro. MP