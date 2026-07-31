Cervia, addio a Pierino Benini, storico presidente della CAB Comprensorio Cervese

Legacoop Romagna piange la scomparsa di Pierino Benini, per anni presidente della CAB Comprensorio Cervese, fino al 2004, e dirigente stimato dai soci e dalle cooperative agricole braccianti fin dagli anni ‘80. Benini è stato protagonista del processo di unificazione delle cooperative agricole braccianti di Savio, Castiglione di Ravenna, Castiglione di Cervia e Cervia, che diedero vita proprio alla CAB Comprensorio Cervese di oggi, un passaggio che ha segnato in profondità la storia della cooperazione agricola del territorio e ha consentito alla cooperazione agricola bracciantile di raggiungere nuovi traguardi negli anni a venire.

«Con Pierino Benini se ne va un dirigente che ha saputo interpretare con coerenza e passione i valori del lavoro e della cooperazione – dichiarano Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, Andrea Caroti, presidente della CAB Comprensorio Cervese e Lorenzo Cottignoli, presidente di Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna. “Il suo impegno instancabile ha contribuito a plasmare l’agricoltura e la cooperazione del nostro territorio per come oggi la conosciamo. A nome di tutta Legacoop Romagna esprimo il cordoglio più sincero alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e stimato».