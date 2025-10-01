Cervia, addio a Gianni Gori

CERVIA. Si è spento all’età di 81 anni Gianni Gori, l’artista cervese conosciuto in tutto il mondo. Allievo di Umberto Follie e di Giò Pomodoro, ha diretto l’accademia di Belle arti di Ravenna dal 1988 al 1992. Durante la sua attività artistica si è occupato di pittura, scultura, installazione, video - foto e fotografia. Nel 2006 ha pubblicato per la Silver book edizioni il libro “L’artista e la sua ombra”. Di lui hanno scritto diversi critici, fra cui Renato Barilli, Claudio Spadoni, Roberto Daolio, Roberto Valtorta, Giano Accame, Claudio Cerritelli e Marisa Vescovo. Tante le personali a partire dal 1975, che spaziano da Milano Marittima e Cervia a Genova e Milano. Fra le collettive spicca la sua partecipazione nel 1981 alla Galleria di arte moderna di Roma, ma meritano di essere ricordate anche le sue trasferte estere, di cui la Germania è stata una meta. L’ultimo suo regalo alla città di Cervia è l’esposizione dello scorso marzo, alla Biblioteca comunale, intitolata “Casualità”.