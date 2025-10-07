Cervia, a 8 anni rischiò di annegare nell’idromassaggio: albergatori e manutentore a processo

Se un incidente che si verifica in un ambiente di lavoro coinvolge un “non lavoratore”, è possibile contestare ai responsabili mancanze in materia di sicurezza sul lavoro? E’ la domanda attorno alla quale ruota il processo che vede imputate tre persone, accusate di lesioni colpose aggravate per le conseguenze riportate da un bimbo di 8 anni, che nell’estate del 2022 rischiò di annegare rimanendo incastrato con un braccio nel bocchettone della vasca idromassaggio di un hotel di Pinarella. A processo ci sono i due gestori della struttura ricettiva e il responsabile della società incaricata di effettuare la manutenzione delle piscine, compresa la vasca in cui si sfiorò il dramma.

I familiari del bimbo, residenti a Milano e assistiti dall’avvocato Laura Severgnini, sono stati risarciti in virtù di un accordo trovato con le parti, e hanno deciso di ritirare la querela. Tuttavia ieri, nell’udienza davanti al giudice Roberta Bailetti in seguito all’opposizione del decreto penale di condanna emesso nei confronti dei tre imputati (due dei quali cesenati), il sostituto procuratore Silvia Ziniti ha sostenuto che, trattandosi di un hotel e quindi di un ambiente di lavoro, la remissione della querela non sia sufficiente a estinguere il reato. Da qui la decisione del giudice di concedere tempo alle difese (gli avvocati Fabrizio Briganti per i due gestori dell’hotel e Vittorio Manes per il titolare della ditta incaricata della manutenzione della piscina) per presentare le rispettive memorie difensive, in vista dell’udienza fissata per metà dicembre. In quell’occasione il processo, qualora fosse accolta l’ipotesi accusatoria, potrebbe entrare nel vivo sentendo i consulenti e i testi delle parti.