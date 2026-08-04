Castiglione di Cervia, incidente: perde il controllo dello scooter e finisce in un campo, 53enne all’ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Ragazzena. una via che collega la Statale 16 all’altezza di Savio a Castiglione di Cervia. Poco dopo le 14.30, per cause in corso di accertamento della Polizia Locale di Cervia, un 53enne alla guida di uno scooter Yamaha T-Max ha perso il controllo del mezzo, rovinando all’interno di un campo. I sanitari del 118 sono intervenuti inizialmente con l’ambulanza rilevando un trauma cranico commotivo per il motociclista. È stata quindi attivata l’elimedica che lo ha trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.