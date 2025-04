Un’auto in fiamme ieri sera verso le 22 a Cannuzzo di Cervia, nel parcheggio tra via Salara e via dei Muratori. Una Fiat Panda era vicinissima ad un chiosco di piadina e le fiamme hanno aggredito il materiale plastico a protezione di un chiosco. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Cervia ha evitato che il chiosco finisse distrutto. Completamente distrutta invece la vettura. Sul posto anche i Carabinieri di Cervia e Milano Marittima.