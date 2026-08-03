Calcio, ”se sei bravo a scuola ed educato in campo, non paghi la quota”: il Cervia United lancia 10 borse di merito per studio e sport

Un progetto originale e lodevole. Il Cervia United lancia le Borse di Merito Studio/Sport , una nuova iniziativa dedicata ai giovani del territorio che unisce sport, scuola e valori. Per la stagione sportiva 2026/2027 il club metterà a disposizione 10 Borse di Merito che coprono integralmente la quota annuale di iscrizione al settore giovanile. “Un investimento diretto e concreto - dichiara la società in una nota - sui ragazzi e sulle loro famiglie, pensato per premiare chi si distingue non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per la serietà con cui affronta gli impegni scolastici e per il rispetto dimostrato verso compagni, allenatori e avversari. Il Cervia United non è nuovo a queste iniziative, già negli ultimi anni è stato uno degli unici club a visionare e valorizzare le pagelle scolastiche dei suoi giovani atleti”.

Le Borse di Merito Studio/Sport sono rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle categorie del settore giovanile del Cervia United per la stagione 2026/2027. “Le Borse di Merito Studio/Sport - dice l’amministratore delegato Leo Lucchi - nascono da una convinzione precisa: il merito va riconosciuto e sostenuto. Vogliamo che nessun ragazzo con le qualità giuste — dentro e fuori dal campo — resti fuori dal nostro progetto per ragioni economiche. Investire sui giovani significa investire sul futuro del club e sulla comunità di Cervia e Milano Marittima”.

Così Matteo Bondi della direzione del settore giovanile: “Non premiamo soltanto il talento calcistico. Premiamo il comportamento, la costanza, il modo in cui un ragazzo sta nel gruppo e affronta la scuola. Sono queste le qualità che costruiscono i giocatori, prima ancora che le qualità tecniche”.

La valutazione sarà effettuata dallo staff tecnico e dalla direzione del settore giovanile. Le Borse di Merito saranno assegnate o come esonero dalla quota annuale di iscrizione o con effetto retroattivo a rimborso della stessa durante la stagione 2026/2027.