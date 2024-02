“Baci da Cervia”: la mappa dei baci per San Valentino

“Baci da Cervia”, l’itinerario dove Cupido ispira maggiormente, infiamma i cuori per San Valentino. L’iniziativa di “Cervia in” traccia i luoghi romantici dove gli innamorati possono scambiarsi baci e promesse di eterno amore. Fra questi non possono mancare piazza Garibaldi, la spiaggia e la salina, un percorso ad hoc per tutti coloro che desiderano trascorrere questo giorno speciale nella località cervese. Mano nella mano si possono visitare questi angoli della città, vicino ai monumenti e alle eccellenze ambientali, che sono stati mappati e stampati in un kit distribuito gratuitamente presso l’ufficio Iat della torre San Michele. Sono luoghi sconosciuti ma anche posti iconici della città, dove è d’obbligo immortalare l’amore eterno con una foto ricordo da postare su Instagram. Con l’iniziativa Baci da Cervia la fondazione Cervia In si confronta quindi con i sentimenti dei turisti, creando un’esperienza innovativa, che mira a far conoscere la città e le sue suggestioni nel periodo invernale. I visitatori di San Valentino avranno di che sbizzarrirsi. Insieme alla mappa, gli innamorati riceveranno anche un buono per stampare la foto e tutto l’occorrente per creare una cartolina ricordo. I dieci luoghi scelti toccano tutto il territorio, dal centro storico al Borgo marina, fino a raggiungere il molo dei 100 tronchi di Milano Marittima e la Torre esagonale della salina. Oltre alla passeggiata chi si ama può scegliere anche i pacchetti turistici, che includono il pernottamento, la cena, l’aperitivo, il percorso del sale, la visita guidata alla Torre.

Sono tutti acquistabili al link https://www.emiliaromagnawelcome.com/attivita oppure scrivendo a c.pagan@discovercervia.com. Il kit sarà anche inviato a tutti gli operatori economici attraverso una newsletter apposita affinché la possano distribuire ai clienti.