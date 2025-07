Autore di reati contro banche e istituti di credito, era in vacanza a Cervia: latitante arrestato dalla polizia

Nella serata di sabato 19 luglio 2025, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, gli operanti della Polizia di Stato in servizio a Cervia, hanno tratto in arresto un cittadino albanese, latitante da maggio 2024 e ricercato a livello nazionale. L’uomo, che si trovava in vacanza a Cervia, è stato individuato e fermato dal personale delle Volanti che, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Ravenna a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo stesso, era destinatario di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bolzano e del Tribunale di Treviso per molteplici reati contro il patrimonio compiuti ai danni di diversi istituti di credito e bancari delle zone del nord Italia.