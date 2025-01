Aspiranti... lupi di mare: avvistati tra Cervia e Milano Marittima VIDEO

Lupi a caccia di cibo tra i campi del Cervese e tra le colline di Riolo Terme. Lo segnala la Coldiretti, che invia due video a corredo. “Due esemplari, intenti a procacciarsi cibo, sono stati ripresi nei giorni scorsi nei campi tra Cervia e Milano Marittima dall’agricoltore proprietario del fondo. Non un avvistamento così insolito in questa zona dato che già a fine 2024 la Polizia provinciale aveva censito la presenza di almeno una decina di lupi nelle aree della Pineta di Classe, animali che peraltro, seppur in numero minore, sono stati notati negli anni precedenti spingersi sino sulla spiaggia della Foce Bevano e sino ai confini con la statale 16 all’altezza di Milano Marittima. Non a caso già nell’ottobre 2022, alla luce dei crescenti avvistamenti in zona di pianura e riviera, la Prefettura di Ravenna aveva promosso la diffusione di un documento, predisposto dall’Ente Parco del Delta del Po, per la tutela della pubblica incolumità in relazione, appunto, alla crescente presenza dei lupi sul territorio provinciale”.