Arriva il Tour de France, ecco le strade chiuse a Cervia, le modifiche alla viabilità e i divieti di sosta

E’ quasi tutto pronto a Cervia per accogliere il Tour de France 2024 che per la prima volta nella sua storia partirà dall’Italia con una doppia tappa romagnola.

Domenica 30 giugno la corsa partirà da Cesenatico, città di Pantani, alle 12.15 e i ciclisti arriveranno alle 12.35 sul Lungomare Deledda, dove è fissato il km 0. La festa che accompagna l’evento inizierà molto prima: verso le 10.30 arriverà infatti in città la carovana pubblicitaria, composta da circa 50 veicoli, che transiteranno lungo le vie del percorso per distribuire gadgets al pubblico. Il Tour attraverserà tutte e quattro le località costiere cervesi, Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano Marittima, oltre a Savio, per poi proseguire in direzione di Ravenna. Le vie interessate dal percorso sono: Via Pinarella, Via Sicilia, Viale Italia, Viale De Amicis, Lungomare Deledda, Lungomare D’Annunzio, Via N. Sauro, Ponte Mobile, Via Delle Paratoie, Viale Oriani, Viale Due Giugno, Via XIX Traversa, Viale Matteotti, Viale Nullo Baldini, Via Romea Nord. Di conseguenza di renderà necessaria la chiusura delle strade con conseguente modifiche alla circolazione. Dalle ore 9.30 alle ore 13 circa di domenica 30 giugno saranno chiuse le strade interessate dal percorso (per conoscere la viabilità alternativa consultare https://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/tour-de-france-2024.html)

Il Comune segnala anche che, per ridurre al minimo i disagi a Milano Marittima, vista anche la concomitanza con l’81° Open d’Italia all’Adriatic Golf, sul viale Matteotti dalle ore 7 alle ore 14 verrà ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto dalla Terza alla Diciannovesima Traversa. Dalla mezzanotte di domenica 30 giugno, e fino al termine del passaggio del Tour, nelle strade interessate dal percorso è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.