Amici di Cervia, la premiazione del 13 agosto

Un altro appuntamento per gli amici di Cervia, accolti nella sala del Consiglio comunale dal Vicesindaco Gianni Grandu.

I premiati fedeli a Cervia: Laura Camozzi da 60 anni presentata dall’Hotel Capri di Milano Marittima; Roberta Gavelli da 50 anni presentata dal Bagno Oreste di Milano Marittima; Elisabetta Tortoli da 46 anni a Cervia presentata dal Bagno Marilena di Milano Marittima.

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, oltre a un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato.

Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa.

La segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web del Comune di Cervia: https://sportellotelematico.comunecervia.it/ (sezione Tempo Libero, Sport e cultura-domanda di attestato “Amico di Cervia”) inviandolo direttamente in modalità telematica, oppure, scaricando il pdf del modulo, da inviare a: cerviainforma@comunecervia.it , entro il venerdì precedente la data della premiazione.

Per informazioni: Servizio CerviaInforma (0544 979350; email: cerviainforma@comunecervia.it ).

La prossima premiazione mercoledì 27 agosto 2025.