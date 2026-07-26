A Spass in Romagna: da Cervia a Forlì per visitare la Rocca di Ravaldino di notte tra storia e leggenda

Il 29 luglio Visit Romagna porta i visitatori dentro le mura della Rocca di Ravaldino, a Forlì, per un percorso serale animato alla scoperta degli aneddoti, delle leggende e della bellezza di uno dei luoghi simbolo della città. Rievocatori in abiti storici accompagneranno il pubblico tra i luoghi legati a Caterina Sforza, la celebre Leonessa di Romagna, con racconti, menestrelli e laboratori di tiro con l’arco.

Ad arricchire l’atmosfera, luci scenografiche e musica accompagneranno un percorso immersivo tra i profumi e i sapori dei prodotti tipici del territorio, con una piccola degustazione inclusa. Un’iniziativa coinvolgente e adatta a tutta la famiglia, pensata per far rivivere la storia in modo autentico e suggestivo, tra rievocazione storica e laboratori dedicati ai più piccoli.

Servizi inclusi: trasporto a/r in pullman, rievocazione storica, laboratori dedicati ai bambini e piccola degustazione. Dalle 20:30 alle 00:30 circa, punti di partenza da Cervia (Lungomare Deledda, di fronte all’hotel Conchiglia, in corrispondenza del Conchiglia Lido n. 186) e Milano Marittima (viale 2 Giugno, lato opposto al parcheggio Mantovana). Al momento della prenotazione, si prega di selezionare il punto di pick-up per ogni partecipante. Per informazioni a iscrizioni www.aspass.it.