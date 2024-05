A Cervia il master per bagnini: formati e subito assunti

Per il secondo anno parte il “Master di perfezionamento operativo del soccorso in mare”, primo esempio in Italia di Accademia del Salvataggio, organizzato dalla Cooperativa bagnini di Cervia in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto.

Il corso è gratuito e vi si può accedere dopo aver conseguito il brevetto di bagnino di salvataggio. Si possono così formare dei veri e propri professionisti del mare, offrendo agli iscritti l’opportunità di venire assunti per la stagione estiva sulle spiagge di Cervia, con il rimborso del costo del brevetto Fin. Undici tra gli iscritti all’Accademia su un totale di 20 sono stati già assunti, confermando così un organico al completo di 80 marinai. Si supera inoltre il problema di reclutamento dei baywatch mentre in tutta Italia ne mancano quattromila.

La Cooperativa bagnini è pronta per l’estate con tutte le magliette rosse al proprio posto, una schiera di professionisti che perlustreranno le acque lungo i 9 chilometri di spiaggia locale. «Siamo particolarmente fieri dell’Accademia - spiega il presidente Fabio Ceccaroni -, il cui progetto valorizza un mestiere che sta perdendo appeal tra i giovani, causando il problema della carenza di personale sulle spiagge. I risultati ci stanno dando ragione, con l’obiettivo di fornire le più innovative e professionali tecniche di soccorso in ambiente marino. Chi si occupa di prevenire i pericoli o di soccorrere le persone in difficoltà deve saper intervenire con rapidità e determinazione. Solo acquisendo tecniche e competenza si possono garantire i migliori standard di sicurezza».

Della durata di 25 ore il master prevede l’apprendimento del Protocollo di salvataggio, le prove di nuoto in piscina e in mare, le lezioni di voga, la simulazione di un intervento in mare, l’uso del defibrillatore e le lezioni con lo psicologo. Le lezioni teoriche vanno dalla meteorologia allo studio delle correnti, cui si aggiungono gli incontri con la Capitaneria di porto in materia di sicurezza.