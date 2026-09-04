A Cervia da 80 estati di fila: il sindaco premia la super-turista di Terni

Il sindaco Mirko Boschetti ha incontrato Elena Omicini, 80 anni, insegnante di elettronica in pensione, residente a Terni, che quest’estate ha raggiunto un traguardo davvero significativo: quella in corso è infatti la sua 80ª estate consecutiva trascorsa a Cervia. Un legame con la città che affonda le sue radici nella sua infanzia. Elena racconta che la mamma, Maria Mazzotti, originaria di Ravenna, le ha sempre ricordato di aver mosso i primi passi sulla spiaggia del Bagno Oreste, a Milano Marittima.

Da allora, ogni estate, Elena è tornata a Cervia: prima insieme alla famiglia d’origine, poi con i figli e oggi in compagnia della sorella Elisa, mantenendo sempre il legame con il Bagno Oreste.

Nel corso di questi ottant’anni ha soggiornato sempre a Milano Marittima, inizialmente nella casa della zia in viale Dante e, successivamente, tra appartamenti in affitto e strutture alberghiere.