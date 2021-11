Cervia, un nuovo parcheggio per il Centro visite delle Saline

Il Comune acquista un terreno in via Statale Adriatica da adibire a parcheggio per il Centro visite della salina. Costerà 28mila euro ed è inserito nelle acquisizioni 2021 del Piano delle alienazioni. Mentre per l’ex scuola di Cannuzzo, utilizzata per l’emergenza abitativa, la previsione di vendita è di 300mila euro. Sempre per quanto riguarda l’aiuto ai senza casa, vengono poi acquistati tre alloggi da destinare al patrimonio Erp, con un finanziamento di 400mila euro. In tutto, dunque, le acquisizioni dell’anno in corso ammontano a 428mila euro, mentre le vendite del patrimonio comunale, da cui si dovrebbero ricavare 3,6 milioni, restano al palo.

La più rilevante, relativa a un immobile del corso Mazzini che ospita alcuni uffici comunali, messo sul mercato per 1,9 milioni ha visto la gara andare deserta. La stima è ora in via di aggiornamento, per consentire l’alienazione del fabbricato anche per singoli lotti. Stesso discorso per l’immobile di via XX settembre, il cui importo a base d’asta è di 618mila euro, da ridurre però del 10% per rendere l’operazione più competitiva. Inoltre il Comune mette un vendita per 139mila euro il locale situato in piazza della Repubblica a Pinarella, ex pasticceria.