Cervia, De Cesari 33 in finale per il concorso di barca europea dell’anno

BARCELLONA. C’é una barca tutta romagnola che partecipa alle fasi finali del concorso European Yacht of The Year 2022, il prestigioso riconoscimento assegnato da una giuria di cui fanno parte diverse testate specialistiche europee. Si tratta del De Cesari 33 “Golfo Mistico” costruito dai Cantieri De Cesari di Cervia su progetto del ravennate Giovanni Ceccarelli e varato nel settembre 2020. I componenti della giuria salgono a bordo delle barche finaliste in due momenti previsti a La Rochelle e a Barcellona. La barca romagnola ha scelto di essere presente all’appuntamento nella città catalana. A fine agosto la barca è stata trasportata su un tir fino a Lavagna, in Liguria, e da qui ha preso parte ad alcune regate fra Imperia e Saint-Tropez.

1 di 3

A bordo un equipaggio tutto del Circolo Velico Ravennate: Aldo Ferruzzi, Michele Mazzotti, Andrea Bazzini, Cesare Trioschi e Geremia Siboni. La barca è costruita in tre strati di legno lamellare mogano con ponte rivestito in teak, è lunga 9,99 metri e larga 2,47 con un pescaggio di 2. Rispetto alle tradizionali barche classiche in legno ha un bulbo a siluro e la randa square top.