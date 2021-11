Cervia, addio a Stelio Fioravanti. Se ne va il re dei mosconi

Se ne va all’età di 82 anni un altro caposaldo del Borgo marina, Stelio Fioravanti, carpentiere e fratello del maestro d’ascia Domenico. Il loro cantiere ha lavorato fino a poco tempo fa, ma il tempo cancella in fretta anni di storia – anche i primi quando socio era De Cesari -, ed ora il capannone della Malva nord appartiene già al passato.

Per tutta la vita Stelio ne è stato l’anima con passione e dedizione, sia come verniciatore che come costruttore di mosconi. Nel cantiere venne poi costruita anche una barca da pesca, la “Sirio”, messa in mare dal mitico pescatore e contrabbandiere “Malo”. La manutenzione dei fratelli Fioravanti era comunque a regola d’arte, tanto che anche il cantiere Sartini si serviva di loro per fare qualche tagliando al “Passatore”. L’attività ha poi chiuso i battenti per l’età dei propri titolari, e ora restano i ricordi.